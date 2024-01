Napoli, visite mediche in corso per Dendoncker. Intesa vicina per Perez

MANOVRE AZZURRE

Il centrocampista belga dell'Aston Villa è in Italia, a breve la firma. Per il difensore argentino AdL e Pozzo avrebbero raggiunto l'intesa

© Getty Images Dopo la finale di Supercoppa contro l'Inter a Riad, Aurelio De Laurentiis aveva annunciato altri due rinforzi in arrivo per il Napoli. E a breve la promessa dovrebbe essere mantenuta. Il club azzurro infatti, ha chiuso per il trasferimento del centrocampista Leander Dendoncker, 28enne dell'Aston Villa, in precedente protagonista col Wolverhampton sempre in Premier League. Il calciatore è giunto in queste ore a Roma: sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart, poi metterà nero su bianco. Si tratta di un colpo a sorpresa, a cui a Castel Volturno han lavorato sottotraccia per puntellare il centrocampo. L'operazione dovrebbe essere completata sulla base di un prestito con diritto riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.

Ma Dendoncker non è l'unico nome caldo all'ombra del Vesuvio. Per rinforzare il reparto arretrato, infatti, i Campioni d'Italia in carica hanno deciso infatti di stringere i tempi per Nehuen Perez. L'argentino resta la prima scelta del club azzurro e di Walter Mazzarri e ora sembra arrivato il momento di dare l'accelerata definitiva alla trattativa con l'Udinese.

Per provare a sbloccare la situazione e raggiungere un'intesa sulla valutazione del cartellino del difensore, Aurelio De Laurentiis avrebbe sentito direttamente Gino Pozzo. E dalla telefonata tra i due patron sarebbero arrivati segnali positivi sulla possibile chiusura dell'operazione a 16-17 milioni di euro più bonus. Tra il giocatore e il Napoli, del resto, l'intesa c'è già da tempo. E per il trasferimento del centrale in azzurro ormai potrebbe essere solo questione di giorni.