Napoli, Mourinho vuole rimanere in Italia: la prossima settimana incontro con De Laurentiis

PANCHINA CERCASI

Arrivano conferme anche dal The Times sull'intenzione dello Special One di ripartire dalla Serie A

Dopo il traumatico esonero da parte della Roma, Mourinho pensa già al futuro. Quello prossimo non sarà in Arabia, dopo che l'allenatore portoghese ha ascoltato e declinato l'offerta dell'Al-Shabab. Da quelle parti le porte per uno come lui saranno sempre aperte, ma lo Special One si sente ancora un allenatore vincente e di livello e prima di lasciare l'Europa ci penserà un milione di volte.

Dopo Inter e Roma, il Napoli potrebbe essere la sua terza squadra italiana. Nonostante il grande impegno profuso, il rapporto con Walter Mazzarri si chiuderà a giugno come da contratto. De Laurentiis vuole un allenatore di grande spessore e Mourinho rientra appieno nell'identikit. Il nodo principale da sciogliere è quello dell'ingaggio: i 7 milioni percepiti dalla Roma sono fuori parametro per gli azzurri. Qualche perplessità c'è anche sul possibile rapporto con De Laurentiis: due personalità forti e strabordanti come le loro possono essere un mix vincente oppure possono scontrarsi fino all'esplosione.

