Serie A, Torino-Milan 3-1: i granata di Juric possono ancora sognare l'Europa

TORINO-MILAN 3-1

Zapata e Ilic in gol nel primo tempo, poi Rodriguez all'incrocio a inizio ripresa e Juric sogna la Conference League. Rossoneri già in vacanza

Il Torino ha battuto 3-1 il Milan nella 37a giornata di Serie A, mantenendo viva una speranza di qualificazione alla prossima Conference League. All'Olimpico Grande Torino contro la formazione di Pioli già certa del secondo posto, i granata hanno sbloccato il match al 26' con un'incornata di Zapata, bissata prima dell'intervallo dall'inserimento di Ilic. Pochi secondi dopo il rientro dall'intervallo, Ricardo Rodriguez ha realizzato il suo primo gol in quattro anni di Toro infilando l'incrocio dei pali. Per il Milan, dopo una traversa di Pulisic, solo un gol su rigore di Bennacer al 55'.

LA PARTITA

Le motivazioni a questo punto del campionato fanno tutta la differenza del mondo, anche più della classifica stessa. Il Torino di Juric, ancora in corso per un sogno chiamato qualificazione alla prossima Conference League, si è congedato dal proprio pubblico con un 3-1 al Milan di prestigio e che fa sperare, tanto. I rossoneri, già certi del secondo posto, sono stati strapazzati nel primo tempo dalla ferocia granata che con i tre punti conquistati ha portato Juric a superare il Napoli in classifica, potendo sperare nel successo europeo della Fiorentina per tornare a giocare al di fuori dei confini nazionali.

Torino-Milan: le foto della partita







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Marcatura a uomo a tutto campo, tanta fisicità e cambi di gioco tecnicamente ben impostati per mettere in difficoltà un Milan tatticamente confuso e confusionario, troppo fluido e mobile per essere compatto e pericoloso, almeno nel primo tempo. Con queste armi, che altro non sono che quelle utilizzate per tutto il campionato con fortune alterne, il Torino ha battuto 3-1 i rossoneri, sfruttando i cross dagli esterni a cui sono stati lasciati enormi spazi. Dopo un'occasione per Tameze e una per Okafor, i granata al 26' hanno sbloccato il match con Duvan Zapata, imperioso a centroarea nel capitalizzare il cross al bacio di Rodriguez dopo un cambio gioco di Linetty. Svantaggio a cui il Milan non ha reagito e che, anzi, prima dell'intervallo ha portato al 2-0 di Ilic, bravo a inserirsi nel vuoto lasciato alle spalle da Tomori, Thiaw e Kalulu per incornare il cross di Bellanova dalla destra.

Il colpo del ko però è arrivato pochi secondi dopo il rientro in campo per la ripresa, con un ex di turno; Ricardo Rodriguez dal limite dell'area ha tolto le ragnatele dall'incrocio dei pali di Sportiello per il suo primo gol in granata, festeggiato da compagni e staff. Prima di mandare definitivamente al tappeto il Milan però, il terzo gol ha svegliato l'orgoglio rossonero. Trascinato da Pulisic, l'ultimo a rassegnarsi, il Diavolo ha prima colpito una traversa e poi conquistato il rigore trasformato da Bennacer. Leao nel finale ha provato a riaprire il match, senza riuscirci.

--

LE PAGELLE

Zapata 7 - Incorna di testa tra Thiaw e Tomori la rete che sblocca il match, la tredicesima del suo campionato. Negli spazi lasciati dalla difesa rossonera trova tempo per fare giocate e sponde, sfiorando anche la doppietta.

Ilic 7 - Il gol non è uno dei suoi pezzi forti, ma con un inserimento sul secondo palo capitalizzato di testa trova il modo di esultare. In mezzo al campo dà tempo alla manovra granata con tranquillità.

Bellanova 7 - In saccoccia si porta un altro assist con un pallone telecomandato sulla testa di Ilic. Approfitta della tattica particolare dei terzini rossoneri per prendersi la fascia destra con le sue galoppate, mettendo in grossa difficoltà Terracciano all'esordio dal primo minuto in rossonero.

Kalulu 5 - Confuso e confusionario, probabilmente non aiutato dal dovere continuamente cambiare posizione. Assente in occasione del gol di Zapata, risucchiato da movimenti e posizioni particolari. Pasticcia anche con la palla tra i piedi.

Tomori 4,5 - Dovrebbe essere la certezza presente e futura della difesa rossonera, ma a Torino naufraga recitando il ruolo da protagonista in negativo in ogni gol granata. Direttamente o indirettamente non mette mai una pezza, anzi, spesso crea un problema anche in maniera sfortunata.

Pulisic 6,5 - Nella serata da gita quasi estiva dei compagni, lo statunitense si conferma la nota forse più lieta della stagione milanista. Colpisce una traversa clamorosa nella ripresa, poi si guadagna il rigore con la sua resilienza.

--

IL TABELLINO

TORINO-MILAN 3-1

Torino (3-4-1-2): Milinković-Savić 6; Tameze 6,5, Buongiorno 6,5 (35' st Lovato sv), Masina 5,5; Bellanova 7 (29' st Lazaro 6), Linetty 6, Ilić 7, Rodríguez 7 (16' st Vojvoda 6); Ricci 6; Pellegri 6,5 (29' st Sanabria 6), Zapata 7. A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Silva Pertinhes, Kabić, Okereke. All.: Jurić 7.

Milan (4-3-3): Sportiello 5,5; Kalulu 5, Thiaw 4,5, Tomori 4,5, Terracciano 5 (20' st Florenzi 6); Reijnders 5,5, Bennacer 6 (31' st Pobega 6), Musah 5 (31' st Giroud 6); Pulisic 6,5, Jović 5,5, Okafor 5 (16' st Leao 6). A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara, Adli, Zeroli. All.: Pioli 5.

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 26' Zapata (T), 40' Ilic (T), 1' st Rodriguez (T), 10' st rig. Bennacer (M)

Ammoniti: Ricci (T); Tomori (M)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

• Duván Zapata ha segnato otto gol di testa in questa Serie A e, nei maggiori cinque campionati europei in corso, nessuno ne conta di più con questo fondamentale (otto come Harry Kane).

• ll gol di Ricardo Rodríguez è il più rapido incassato dal Milan, in Serie A, dall'inizio di un secondo tempo (45’ 17”), considerando le ultime 20 stagioni del massimo campionato (dal 2004/05).

• Nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), soltanto Andrea Belotti ha segnato più gol di testa (10, nel 2016/17) in una singola stagione con la maglia del Torino, rispetto a Duván Zapata (otto in questo torneo).

• Considerando le ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05), solo Alberto Gilardino (49) e Luca Toni (40) hanno segnato più gol di testa di Duván Zapata (32) nel massimo campionato.

• Ricardo Rodríguez, al suo secondo centro in Serie A, dopo quello del 20 settembre 2017 proprio con la maglia del Milan (vs SPAL a San Siro), ha fatto registrare almeno un gol e un assist in una singola partita del massimo campionato per la prima volta.

• Il gol di Ricardo Rodríguez è arrivato dopo 17" dal fischio d'inizio del secondo tempo ed è la rete più rapida realizzata dall'inizio di una seconda frazione in Serie A, da quello di un altro giocatore del Torino, Antonio Sanabria, il 3 Aprile 2021, contro la Juventus (46' 13").

• Ismaël Bennacer, in gol anche nell'ultima partita contro il Cagliari, non aveva mai realizzato almeno un gol in due gare consecutive di Serie A. Inoltre quello odierno è il primo centro dal dischetto nel massimo campionato per il centrocampista.

• Ivan Ilić ha realizzato il suo terzo gol nel campionato in corso e non aveva mai superato quota due reti in una singola stagione di Serie A prima d’ora.

• Con il gol di Bennacer si è interrotta a cinque la striscia di clean sheet casalinghi consecutivi per il Torino in Serie A, l’ultima rete subita tra le mura amiche risaliva al 22 febbraio scorso contro la Lazio (sconfitta 2-0 per i granata).

• Il Torino non segnava più di due gol in una singola partita di Serie A contro il Milan, dal 26 aprile 1959 (3-3 in casa dei granata).

• Settimo assist in questa Serie A per Raoul Bellanova; il migliore, tra i pariruolo, per passaggi vincenti nel campionato in corso. Inoltre nessun difensore del Torino aveva mai fatto registrare tanti assist in una singola stagione di A, dal 2004/05.

• Per la prima volta in questa Serie A Stefano Pioli schiera una formazione titolare senza Théo Hernández (in tribuna), Rafael Leão e Olivier Giroud (entrambi in panchina).

• Il Milan schiera una formazione dall'età media di 25 anni e 40 giorni, il secondo XI titolare più giovane per i rossoneri in questa Serie A (dopo quello dell'andata contro la Fiorentina - a novembre - 25 anni e 34 giorni).

• Prima presenza da titolare in Serie A con la maglia del Milan per Filippo Terracciano (la terza complessiva in questo campionato con i rossoneri).