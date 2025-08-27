Napoli, contdown per il ritorno di Elmas: ultimi dettagli, poi l'ufficialità

Operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto: affare complessivo da 14 milioni
Eljif Elmas (Macedonia del Nord)-Macedonia del Nord non qualificata-Valore 24 milioni-Lipsia © Getty Images
A Napoli è iniziato il countdown per il ritorno di Eljif Elmas. Il club azzurro sta definendo gli ultimi dettagli della trattativa col Lipsia e a poi dovrebbe arrivare il momento delle questioni burocratiche, delle visite e dell'annuncio ufficiale. Secondo quanto trapela, il jolly offensivo dovrebbe arrivare in prestito oneroso per due milioni di euro con diritto di riscatto già fissato a 12 milioni di euro. In totale, dunque, si parla di un'operazione complessiva di circa 14 milioni di euro.
Già protagonista a Napoli della conquista del terzo scudetto nella stagione 2022/23 e nel mirino anche di Torino, Roma e West Ham in questa sessione di mercato, Elmas attualmente è legato al Lipsia da un contratto fino al 30 giugno 2028 e all'ombra del Vesuvio dovrebbe firmare fino al 2030 (1+4) con un ingaggio da circa tre milioni di euro a stagione.
Un rinforzo molto duttile per lo scacchiere di Antonio Conte, che potrà dunque contare su un giocatore rapido, tecnico e dinamico per agevolare le rotazioni sulle corsie esterne e far rifiatare le prime linee. Nella sua prima esperienza in azzurro tra il 2019 e il 2024, Elmas ha collezionato 189 presenze e 19 reti e ora è pronto ad aiutare il club azzurro.
Commenti (0)