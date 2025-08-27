Napoli, contdown per il ritorno di Elmas: ultimi dettagli, poi l'ufficialità

Un rinforzo molto duttile per lo scacchiere di Antonio Conte, che potrà dunque contare su un giocatore rapido, tecnico e dinamico per agevolare le rotazioni sulle corsie esterne e far rifiatare le prime linee. Nella sua prima esperienza in azzurro tra il 2019 e il 2024, Elmas ha collezionato 189 presenze e 19 reti e ora è pronto ad aiutare il club azzurro.