Napoli, Under per il dopo Callejon: al turco offerto un quadriennale

Il Napoli si muove per Under, individuato dalla dirigenza azzurra come possibile sostituto di Callejon, che darà l'addio a fine stagione. Il turco è in uscita dalla Roma, che ha bisogno di fare cassa e che lo valuta 30 milioni di euro. Cifra considerata troppo alta dal club di De Laurentiis, che intanto avrebbe già sondato il terreno con il giocatore sulla sua eventuale disponibilità al trasferimento in azzurro e formulato una prima offerta. Secondo quanto riportato da calcionapoli24.it, per Under sarebbe pronto un contratto di quattro anni a circa tre milioni a stagione, bonus compresi.