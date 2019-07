Napoli, un tweet scatena i tifosi: indizio su James Rodriguez?

06/07/2019

In tempi di mercato ogni indizio si ingigantisce. Anche sui social. E così l'ultimo tweet del Napoli ha scatenato i tifosi azzurri, innescando nuove voci sull'imminente acquisto di James Rodriguez . Dopo l'arrivo della squadra a Dimaro, sul profilo Twitter del Napoli è infatti apparsa la locandina di " Quel treno per Yuma ", film del western del 1957 che vede tra i protagonisti il " Bandito " Ben Wade. E proprio " El Bandido " è il soprannome dell'attaccante colombiano...

Coincidenza o messaggio subliminale ai tifosi? Al momento l'unica cosa certa è il clamore che ha suscitato la trovata social tra i supporter del Napoli. Subito dopo la pubblicazione, infatti, è partito il tam-tam social azzurro. In molti, infatti, hanno visto nel tweet del club un chiaro riferimento a James Rodriguez. Riferimento che potrebbe essere stato anche mal interpretato. Sotto la locandina di "Quel treno per Yuma" (COLUMBIA PICTURES), infatti, compare anche la scritta "E tra poco arriveranno quelli del treno...per Yuma...". Forse solo un diverso modo per avvisare i tifosi che presto altri giocatori del Napoli raggiungeranno Dimaro in treno.