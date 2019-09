Napoli, ufficiale l'acquisto di Llorente

Mancava soltanto l'ufficialità che è arrivata questa mattina: Fernando Llorente è un nuovo giocatore del Napoli. Immancabile il tweet del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis: "Benvenuto Fernando!". L'attaccante, che arriva a parametro zero in quanto svincolato dopo l'avventura al Tottenham, ha firmato un contratto biennale. Per Ancelotti un rinforzo di grande esperienza internazionale: il 34enne, acquistato come vice Milik, proprio nell'ultima esperienza londinese ha fatto vedere di essere ancora un elemento molto prezioso quando chiamato in causa.