Manna: "Rinnovo Anguissa? Senza accordo siamo pronti a separarci. Volevamo Mastantuono"

In casa Napoli tiene banco il futuro di Lobotka e Anguissa. Entrambi sono in scadenza nel 2027, e la speranza degli azzurri è di raggiungere un accordo per il prolungamento entro i primi mesi del nuovo anno. Del futuro dell'ex Fulham e Villarreal ha parlato Giovanni Manna, ds dei partenopei: "Frank sta bene ed è concentrato - ha detto il dirigente a Dazn -. Il rinnovo? Se troveremo una quadra, bene. Altrimenti non ci saranno problemi a separarci. Noi abbiamo fiducia in lui, lo scorso anno ha avuto problematiche rilevanti".