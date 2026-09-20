NAPOLI

Manna: "Rinnovo Anguissa? Senza accordo siamo pronti a separarci. Volevamo Mastantuono"

Il ds dei partenopei avvisa il centrocampista che è in scadenza il prossimo giugno

20 Set 2026 - 13:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

In casa Napoli tiene banco il futuro di Lobotka e Anguissa. Entrambi sono in scadenza nel 2027, e la speranza degli azzurri è di raggiungere un accordo per il prolungamento entro i primi mesi del nuovo anno. Del futuro dell'ex Fulham e Villarreal ha parlato Giovanni Manna, ds dei partenopei: "Frank sta bene ed è concentrato - ha detto il dirigente a Dazn -. Il rinnovo? Se troveremo una quadra, bene. Altrimenti non ci saranno problemi a separarci. Noi abbiamo fiducia in lui, lo scorso anno ha avuto problematiche rilevanti".

Molto chiaro Manna che si è soffermato anche su Mastantuono, corteggiato in estate prima che scegliesse la Fiorentina: "Lo seguiamo dai tempi del River - ha proseguito -.  Abbiamo parlato con gli agenti, ma il Real Madrid l'avrebbe ceduto alle condizioni a cui l'ha dato alla Fiorentina, e per il Napoli non sarebbe stato funzionale". 

napoli
manna
anguissa

Ultimi video

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

01:48
CLIP MICELI SU JAMES RODRIGUEZ-AVELLINO 08/09 SRV

James Rodriguez all'Avellino? Tutta la verità sul clamoroso colpo

00:35
DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

04:26
Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

Sabatini: "I miei voti al mercato: Juve promossa, sul Napoli invece..."

01:26
Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

Mercato degli svincolati, che nomi! Tutte le occasioni per le italiane

01:12
Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

Juve, non è finita: Spalletti lo mette alla porta

01:53
Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

Le follie del mercato raccontate da Sabatini: "Spence e David, il piumino va nel trolley! Allegri e i problemi di cuore..."

00:41
CLIP SOCIAL CHIUSURA MERCATO IN DIRETTA 02/09 SRV

Calciomercato, la chiusura della porta in diretta su Italia 1: "C'è un contratto che…"

01:08
17 DICH ESPOSITO RINNOVO INTER 01/09 SRV

Pio Esposito rinnova con l'Inter: "Che traguardo". Poi saluta una tifosa al telefono…

01:24
CLIP SOCIAL CALLEGARI WOLTEMADE 01/09 SRV

Callegari: "Woltemade è un attaccante con... i baffi"

05:48
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

09:38
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:09
Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

Mercato, colpo Lazio: Koné resta?

01:28
Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

Mercato, tutto pronto per un rinnovo in casa Inter, il Napoli sfoltisce la rosa

00:34
Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

Mercato Napoli: due "consolazioni" per Allegri

02:05
Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

Calciomercato: colpaccio Juve, il grande "no" di Gasperini

I più visti di Napoli

Lobotka-Napoli è stallo sul rinnovo: la Juve osserva e si prepara all'assalto

Scott McTominay

McTominay preoccupa i tifosi del Napoli: "Non so se rinnoverò". Il Real di Mou è il vero pericolo

DICH ALLEGRI SU MERCATO PRE INTE R04/09

Allegri: "Mercato? La società è stata…"

Conte e De Laurentiis

De Laurentiis-Conte, vertice di quasi 4 ore: incontro interlocutorio, le parti prendono tempo

Napoli, via i veli alla maglia del centenario: il testimonial è... Diego Armando Maradona

Miguel Gutierrez

Napoli, Gutierrez al Napoli per 30 milioni. Tre obiettivi per Manna col tesoretto

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:36
Genoa, ti ricordi Blessin? Può tornare ad allenare in Bundesliga
10:55
Lo Sporting Lisbona valuta il ribaltone in panchina: spunta un ex Milan
Marco Carnesecchi (Atalanta)
09:54
Juve, resiste la tentazione Carnesecchi per il futuro della porta
Venezia: Giovanni Stroppa, 58 anni
23:30
Venezia, confronto Antonelli-proprietà sul futuro di Stroppa: "Io non mi esonererei"
10:01
Tedesco potrebbe subito tornare in panchina: dopo il Bologna c'è il Gladbach?