Napoli, idea di scambio Musso-Milinkovic. Tre nomi per l'attacco

Ancora fluide le idee in attacco. Manna si sta guardando intorno con la volontà di regalare una punta importante ad Allegri: i candidati preferiti sarebbero Gabriel Jesus dell'Arsenal e Nico Jackson del Chelsea. Entrambi i giocatori sono fuori dai rispettivi progetti, ma presentano difficoltà diverse in ottica trasferimento. Con i Gunners c'è una base d'intesa per il brasiliano, ma manca la definitiva apertura del ragazzo al trasferimento a Napoli: la sensazione è che Gabriel Jesus voglia aspettare e valutare tutte le opzioni che si presenteranno da qui a fine mercato. Un discorso simile vale anche per Nico Jackson. In questo caso però è il suo club a non voler aprire a prestiti (la formula con cui si avvicinerebbe il Napoli), consapevole di un forte interesse dell'Aston Villa. I Villains nei prossimi giorni potrebbero perdere Ollie Watkins in direzione Arabia Saudita e quindi potrebbero bussare alla porta dei Blues con un'offerta a titolo definitivo per l'attaccante senegalese. Il Napoli in questo scenario non può che attendere alla finestra e sperare.