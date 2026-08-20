MANOVRE AZZURRE

Napoli, idea di scambio Musso-Milinkovic. Tre nomi per l'attacco

Prende quota lo scambio di portieri con l'Atletico. Davanti sogni Gabriel Jesus e Nico Jackson, Esposito potrebbe essere una soluzione più percorribile 

20 Ago 2026 - 09:30
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Sono giorni di grande movimento in casa Napoli. A 10 giorni dalla fine del mercato Giovanni Manna sta provando a regalare a Max Allegri gli ultimi tasselli per completare la squadra. Nelle idee del tecnico livornese gli innesti dovrebbero essere tre: portiere, difensore e attaccante. Se il capitolo centrale dovrebbe essere risolto con l'arrivo di Badiashile dal Chelsea, visite mediche permettendo, più indietro i discorsi che riguardano porta e attacco. 

Scambio Musso-Milinkovic

 Una delle idee che sta prendendo quota è quella di un possibile scambio di portieri con l'Atletico Madrid. Vanjia Milinkovic Savic andrebbe a fare il secondo di Oblak, mentre Juan Musso farebbe il percorso contrario per giocarsi il posto tra i pali azzurri con Meret. Al momento però, l'operazione si sta arenando sulla differenza di valutazione del portiere serbo: il Napoli vorrebbe un conguaglio a suo favore, mentre per l'Atletico lo scambio sarebbe alla pari.

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Sogni Jackson e Jesus

 Ancora fluide le idee in attacco. Manna si sta guardando intorno con la volontà di regalare una punta importante ad Allegri: i candidati preferiti sarebbero Gabriel Jesus dell'Arsenal e Nico Jackson del Chelsea. Entrambi i giocatori sono fuori dai rispettivi progetti, ma presentano difficoltà diverse in ottica trasferimento. Con i Gunners c'è una base d'intesa per il brasiliano, ma manca la definitiva apertura del ragazzo al trasferimento a Napoli: la sensazione è che Gabriel Jesus voglia aspettare e valutare tutte le opzioni che si presenteranno da qui a fine mercato. Un discorso simile vale anche per Nico Jackson. In questo caso però è il suo club a non voler aprire a prestiti (la formula con cui si avvicinerebbe il Napoli), consapevole di un forte interesse dell'Aston Villa. I Villains nei prossimi giorni potrebbero perdere Ollie Watkins in direzione Arabia Saudita e quindi potrebbero bussare alla porta dei Blues con un'offerta a titolo definitivo per l'attaccante senegalese. Il Napoli in questo scenario non può che attendere alla finestra e sperare. 

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Esposito il piano B

 In caso di chiusure dall'Inghilterra, il Napoli potrebbe optare per una via made in Italy: Sebastiano Esposito. L'attaccante azzurro è in uscita dal Cagliari e potrebbe essere un'operazione last minute, in caso tutte le altre piste dovessero chiudersi. 

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