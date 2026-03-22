Lukaku-Napoli, aria d’addio? Dal Belgio un indizio che lo porta lontano ma non in Arabia

Dopo le consuete voci sull'Arabia Saudita e la Turchia, le sirene del mercato sembrano ora virare con decisione verso il Belgio. Il portale Voetbalkrant rimbalza con forza l'ipotesi di una "scelta di vita" radicale: il ritorno a casa, tra le fila dell'Anderlecht, il club che lo ha lanciato nel grande calcio: 98 partite e 41 gol dal 2008 al 2011. Lukaku è stato recentemente avvistato nel centro sportivo di Neerpede, quartier generale dell'Anderlecht, per seguire da vicino i primi passi calcistici del figlio Romeo, impegnato con la formazione Under 8. Un ritorno alle origini che per i media belgi non è solo una visita di cortesia, ma il preludio a un ricongiungimento professionale.