Napoli, tutto fatto per Elmas: nuovo rinforzo per Ancelotti

Tutto fatto per il passaggio di Eljif Elmas al Napoli. Il Fenerbahce ha annunciato infatti la cessione del giocatore, che arriva all'ombra del Vesuvio per 16 milioni di euro più bonus. Il macedone è atteso domani in Italia per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare con il club di De Laurentiis. Un rinforzo prezioso per il centrocampo di Ancelotti, che ora potrà contare su una pedina in più per rinforzare la mediana. Martedì sera Elmas dovrebbe già raggiungere il ritiro di Dimaro per conoscere i nuovi compagni e il tecnico.