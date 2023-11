Napoli, Tudor in stand by: De Laurentiis incontra Mazzarri

NAPOLI

Il presidente ha incassato il sì del tecnico croato, ma non ha ancora sciolto le riserve. Prima vuole vedere il suo vecchio allenatore

Come nella scorsa estate, quando il casting per il nuovo allenatore fu lungo e, alla resa dei conti, poco proficuo, Aurelio de Laurentiis sta prendendo tempo e, incassato il sì di Igor Tudor - offerto un contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva -, ha deciso di rinviare di qualche ora la decisione definitiva sul nuovo tecnico. Dato per scontato l'esonero di Rudi Garcia, per il quale manca solamente l'annuncio ufficiale, il numero uno del Napoli si sarebbe infatti concesso un ultimo colloquio prima della decisione definitiva e, scrive Di Marzio, ha in programma un incontro con Walter Mazzarri per la giornata di oggi. Solo dopo annuncerà la sua decisione sull'immediato futuro della panchina azzurra.

Questo apparente tentennamento, che in realtà è un approfondimento di una situazione certamente delicata e in cui non sono ammessi ulteriori errori, lascia un po' sgomenti, perché la fumata bianca sembrava obiettivamente scontata. In linea di massima la soluzione Tudor sembra ancora la più probabile, ma il presidente campione d'Italia vuole almeno sentire la campana di un allenatore che ha sempre molto stimato, conosce l'ambiente ed è considerato affidabile. Così, mentre Tudor e il suo agente aspettano a Roma la comunicazione di de Laurentiis, il presidentissimo si concederà sue chiacchiere con Mazzarri. Il quale, tra l'altro, si porterebbe in dote, esattamente come Tudor, una difesa a tre che la squadra dovrebbe imparare a digerire.

La questione del modulo non è proprio marginale, perché nel 3-5-2 dei due candidati - 3-4-3 la variante - bisognerebbe trovare posto a Kvara, chiaramente considerato centrale dal presidente, e allo stesso tempo non perdere quel bagaglio di qualità che Luciano Spalletti ha lasciato in eredità a Garcia prima e al nuovo allenatore adesso. In ogni modo, pur propenso a seguire tutte le indicazioni che lo portano verso Tudor, De Laurentiis ha per il momento deciso di prendersi tutto il tempo che serve per non sbagliare la scelta. Oggi dovrebbe comunque essere il giorno del "verdetto": Tudor e Mazzarri si giocano la panchina del Napoli.

