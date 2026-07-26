Napoli, Allegri cerca rinforzi in difesa: salgono le quotazioni di Tiago Gabriel

Dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno, il Napoli cerca un difensore centrale da regalare a Massimiliano Allegri facendo, però, attenzione all'età. Gli azzurri, infatti, hanno problemi nel tesserare i giocatori Over, motivo per il quale il ds Manna è in cerca di un profilo giovane e che possa essere subito pronto per la Serie A. A tal proposito, il nome in voga nella ultime ore è quello di Tiago Gabriel, che potrebbe lasciare il Lecce.
Giovane ed esperto
Con Gatti e Solet che restano nella lista dei possibili acquisti, ecco che nelle ultime ore sta scalando posizioni il difensore portoghese. Arrivato la scorsa estate a Lecce, Tiago Gabriel si è preso subito il centro della difesa diventando fondamentale per la difesa di Di Francesco collezionando 37 presenze e con 2 gol all'attivo. Essendo Under 22, il suo eventuale tesseramento permetterebbe al Napoli di inserirlo in rosa senza occupare ulteriori slot Over. Prima, però, ci sarà da convincere il club salentino che per cederlo chiede almeno 20 milioni di euro.