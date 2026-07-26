Tottenham, De Zerbi: "Chi non è felice agli Spurs se ne vada"

Il Tottenham ha aperto con una vittoria la sua tournee pre campionato in Oceania, battendo 2-0 l'Auckland FC davanti a una folla record in Nuova Zelanda per una partita di calcio (oltre 40mila spettatori), ma il tecnico degli Spurs, Roberto De Zerbi, ha voluto mettere in chiaro una cosa con i suoi giocatori, invitando "chiunque non sia felice, chiunque non sia orgoglioso di essere qui, ad andarsene". L'italiano arrivato a Londra a fine di marzo deve aver ritenuto necessario illustrare a chiare lettere il suo approccio, mentre le sirene di mercato, una vera giostra di trasferimenti e di denaro in Premier League, agitano ancora lo spogliatoio.