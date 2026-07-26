De Laurentiis: "Allegri? Serve entusiasmo, ha vinto sei scudetti. Ritiro a Dimaro? Se la moglie trentina ci fa le corna..."

Dopo l'entusiasmante biennio targato Antonio Conte, il Napoli riparte da Max Allegri, sei scudetti vinti e la capacità di candidare le sue squadre alle zone alte della classifica. Proprio le posizioni che vuole occupare Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro, che ha parlato così dal ritiro estivo di Dimaro: "L'entusiasmo per Allegri era ovvio: ha vinto sei scudetti e si è giocato due finali di Champions. Noi dobbiamo partire da quei risultati e da quel famoso 4-3-3. Poi il divertimento partenopeo non finisce mai, i tifosi gli hanno cantato anche 'chi non salta juventino è', credo che si sia divertito".