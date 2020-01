Napoli: stallo Lobotka, Demme nuovo nome per il centrocampo

LA SVOLTA

Non solo Stanislav Lobotka. Mentre il Napoli lancia un ultimatum - con scadenza sabato - al Celta Vigo con cui 'ballano' due milioni tra l'ultima offerta (20 milioni) e la richiesta (22), la dirigenza azzurra ha messo nel mirino un altro centrocampista: si tratta di Diego Demme del Lipsia. Il giocatore classe 1991, che ha Maradona come idolo e il papà calabrese come Gattuso, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in azzurro. Secondo quanto riporta 'Il Mattino', il ds Giuntoli gli ha preparato un contratto di quattro anni con opzione per il quinto intorno ai 2 milioni di euro. Ora c'è da convincere il Lipsia che chiede non meno di 15 milioni di euro.

Entro sabato, dunque, il Napoli aspetta una risposta del Celta Vigo per Lobotka: per gli spagnoli il problema non sarebbe economico ma legato alla ricerca del suo sostituto. Intanto però la dirigenza azzurra non resta a guardare, formulando il piano B: che si chiama Diego, in onore proprio del Pibe de oro. "Sono un grande fan di Rino Gattuso", ha anche dichiarato Demme nelle sue interviste. Ci sono tutti gli ingredienti per un suo arrivo.