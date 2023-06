Napoli, sogno Schuurs per sostituire Kim

MANOVRE AZZURRE

Gli azzurri sono alla ricerca di un difensore per sostituire il coreano e l'olandese del Torino è il primo obiettivo

Kim Min-jae è a un passo dal Bayern Monaco e anche se la sua partenza è nell'aria da tempo (prima di parlava di Manchester United), il Napoli non ha ancora trovato il sostituto capace di non farlo rimpiangere. La società di Aurelio De Laurentiis, però, pare avere le idee chiare su chi mettere a disposizione di Rudi Garcia. Si tratterebbe di Perr Schuurs, che quest'anno ha fatto molto bene al debutto con la maglia del Torino.

Vedi anche Mercato Napoli, c'è il Bayern per Kim: bavaresi pronti a pagare la clausola di rescissione Il 23enne olandese, ex scuola Ajax, sarebbe il perfetto regalo di benvenuto per il tecnico francese, anche se non sarà facile convincere Cairo, e soprattutto Juric, a lasciarlo partire. Servirà un'offerta economica "irrinunciabile" anche perché sul giocatore, che viene valutato 25 milioni di euro, pare esserci l'interesse anche del Crystal Palace.

Operazione non facile, dunque, e per questo si stanno valutando anche altri profili. Come quello del giapponese Ko Itakura del Borussia Monchengladbach o di Kevin Danso del Lens, ma soprattutto di Giorgio Scalvini dell'Atalanta. Completano l'elenco, Jhon Lucumi del Bologna e Piero Hincapie del Bayer Leverkusen.