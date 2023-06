Napoli, c'è il Bayern per Kim: bavaresi pronti a pagare la clausola di rescissione

© Getty Images

Germania e non Inghilterra, Bayern Monaco e non Manchester United: il futuro di Kim Min Jae sarà con tutta probabilità in Baviera. Il forte centrale coreano, arrivato a Napoli l'estate scorsa per sostituire il partente Koulibaly (che ora potrebbe invece rientrare in Italia, lasciando il Chelsea qualora i Blues trovassero un accordo con l'Inter) è certo che lascerà la squadra campione d'Italia dopo una sola stagione nella quale ha saputo guadagnarsi anche il titolo di miglior difensore della Serie A. Il Bayern è pronto a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto siglato coi partenopei. Clausola valida solo per l'estero.