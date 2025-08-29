Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE AZZURRE

Napoli, si complica Hojlund: il Lipsia mette sul piatto 50 milioni

I tedeschi pronti a chiudere a titolo definitivo: il Manchester United chiede al Napoli di inserire direttamente l'obbligo di riscatto. Gl azzurri contano sulla volontà del giocatore

29 Ago 2025 - 19:04
© Getty Images

© Getty Images

La partita resta aperta, ma la trattativa che avrebbe dovuto portare Rasmus Hojlund alla corte di Antonio Conte al Napoli si sta complicando. Sull'attaccante danese si è infatti inserito con forza il Lipsia, che ha messo sul piatto del Manchester United un'offerta da 50 milioni con acquisto a titolo definitivo, formula ovviamente più vantaggiosa per il club inglese rispetto al prestito con diritto offerto dagli azzurri. Logico, quindi, che i Red Devils abbiano quindi chiesto a Manna di modificare le condizioni: non più un prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni (nel caso specifico si trattava della qualificazione alla prossima Champions, ndr), ma direttamente un prestito con obbligo. 

Trattativa fallita quindi? Non ancora: a Napoli, oltre ai rappresentanti italiani, c'è anche Kees Vos, il capo della Seg, agenzia che gestisce Hojlund. Il giocatore ha ribadito la volontà di trasferirsi sotto il Vesuvio e gli azzurri sperano che la sponda del danese possa risultare decisiva, ma l'operazione, che sembrava in dirittura d'arrivo, non è più così scontata. Già nelle prossime ore, in ogni caso, si capirà qualcosa in più perché, dovesse saltare l'affare Hojlund, il Napoli si troverebbe a dover cercare un attaccante a pochissimi giorni dalla chiusura del mercato. 

rasmus hojlund
napoli
manchester united
lipsia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Napoli

Rasmus Hojlund

Napoli-Hojlund, chiusura a un passo: intesa con lo United per 45 milioni, da definire i dettagli

l Napoli riprova il colpo McTominay: sondaggio con lo United per Mainoo

Eljif Elmas (Macedonia del Nord)-Macedonia del Nord non qualificata-Valore 24 milioni-Lipsia     

Napoli, contdown per il ritorno di Elmas: ultimi dettagli, poi l'ufficialità

Napoli, suggestione Mainoo: lo United lo blocca, lui vuole lasciare in prestito

Hojlund ed Elmas

Hojlund più Elmas, il Napoli pronto ad accogliere il doppio colpo per le visite

Mainoo

Napoli, Mainoo difficile: vuole lasciare lo United ma Amorim lo blinda

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:30
Anche il Besiktas esonera l'allenatore, via Solskjaer
19:27
Altro colpo del Como: in arrivo Diego Carlos
18:27
Roma, Gasperini: "Sancho? Noi non dobbiamo pregare nessuno"
17:34
Palermo, Magnani va in prestito alla Reggiana
16:24
Cremonese, Castagnetti ceduto al Cesena