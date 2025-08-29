Napoli, si complica Hojlund: il Lipsia mette sul piatto 50 milioni

La partita resta aperta, ma la trattativa che avrebbe dovuto portare Rasmus Hojlund alla corte di Antonio Conte al Napoli si sta complicando. Sull'attaccante danese si è infatti inserito con forza il Lipsia, che ha messo sul piatto del Manchester United un'offerta da 50 milioni con acquisto a titolo definitivo, formula ovviamente più vantaggiosa per il club inglese rispetto al prestito con diritto offerto dagli azzurri. Logico, quindi, che i Red Devils abbiano quindi chiesto a Manna di modificare le condizioni: non più un prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni (nel caso specifico si trattava della qualificazione alla prossima Champions, ndr), ma direttamente un prestito con obbligo.