Mercato

Nizza, Boga in uscita: può essere un'occasione per la Serie A

05 Dic 2025 - 17:33
© IPA

© IPA

Jeremie Boga non ha intenzione di tornare a giocare per il Nizza. L'esterno francese, visto in Italia con le maglie di Sassuolo e Atalanta, a gennaio con ogni probabilità lascerà il Nizza. Impossibile ricucire il rapporto con club e piazza dopo il terribile agguato da parte dei suoi tifosi di cui è stato la principale vittima insieme al compagno Tarem Moffi. Boga ha preso cinque giorni di prognosi dopo l'aggressione subita ed è difficile immaginare che possa tornare a vestire la maglia rossonera del club francese. Per questo, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il calciatore a gennaio cercherà una nuova sqaudra e un ritorno in Serie A potebbe essere tutt'altro che impossibile. 

