Il Napoli volta pagina, sei addii per far spazio a Lukaku & Co.

MANOVRE AZZURRE

Il club azzurro saluta Demme, Dendoncker, Gollini, Idasiak, Traorè e Zielinski

© Getty Images Il Napoli targato Conte volta pagina e guarda avanti. Attraverso i propri canali social il club azzurro ha annunciato infatti l'addio a sei giocatori in scadenza o a fine prestito. Un taglio netto col passato che conferma la volontà a Castel Volturno di puntare altri obiettivi sul mercato e avviare un nuovo ciclo. "La SSC Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club. A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l'impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli e i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale", si legge nella nota del Napoli che ufficializza gli addii a sei calciatori.

Una comunicazione che da una parte chiude un'era e dall'altra fa spazio ai nuovi innesti. Obiettivi alla mano, del resto, Conte ha le idee chiare su come rinforzare la rosa e insieme a Giovanni Manna sta cercando di piazzare subito dei colpi importanti. In attesa di novità sul fronte Osimhen e sul futuro di Kvara, per l'attacco il nome più caldo a Castel Volturno al momento resta sempre quello di Lukaku. Per Conte Big Rom rappresenta un rinforzo necessario, un tassello fondamentale per il suo progetto.

Quanto invece alla difesa l'obiettivo numero uno degli azzurri è strappare Alessandro Buongiorno al Torino, ma nel mirino per puntellare il reparto arretrato ci sarebbero anche Marin e Mario Hermoso. Infine capitolo esterno. A sinistra Conte vorrebbe sfruttare l'esperienza e la gamba di Spinazzola e con Manna sta cercando di convincere il giocatore in scadenza con la Roma a far parte del nuovo corso azzurro.