Napoli, tutto fermo attorno a Osimhen: il prezzo potrebbe scendere

manovre azzurre

Premier League e PSG spaventati dai 120 milioni della clausola, gli azzurri potrebbero pensare a una sorta di sconto

Se il Napoli tenta di trattenere gli scontenti Kvaratkshelia e Di Lorenzo, c'è un giocatore che da tempo ha le valigie pronte, col benestare della società come confermato pure da Antonio Conte durante la presentazione ufficiale ("Ha accordi pregressi"): Victor Osimhen. E in effetti già dalla scorsa estate si era capito come il rinnovo di contratto fosse stata una mossa per poter vendere meglio l'attaccante in questo mercato, ipotesi poi validata da più dichiarazioni di Aurelio de Laurentiis nello corso dei mesi. Il problema è che, al momento, nessuno ha seriamente bussato la porta al Napoli con un'offerta seria e questo, in parte, sta bloccando il mercato in entrata.

Perché se è vero che le casse del Napoli, pur senza gli incassi delle coppe europee che non verranno giocate la prossima stagione, non stanno male, i 120 milioni di euro della clausola del nigeriano farebbero molto colpo per poi affondare il colpo su Romelu Lukaku che, da parte sua, sembra già aver scelto di riabbracciare Conte. Non solo la clausola, ma per le società che vogliono Osi c'è pure un ingaggio da 10 milioni di euro: insomma, costi proibitivi anche per chi non ha problemi come Paris Saint-Germain o la Premier League (interessa ad Arsenal e Manchester United). Questo ovviamente escludendo ipotesi arabe, quelle sì senza limiti di spesa, ma che non interessano al giocatore.

Ecco perché, secondo Il Mattino, l'impasse potrebbe sbloccarsi con una sorta di "sconto" che il Napoli potrebbe concedere alle pretendenti: scendere sino a quota 100 milioni o giù di lì, magari valutando pure l'inserimento di qualche contropartita per aiutare l'esborso cash del compratore. E così facilitare l'uscita di Osimhen e dare nuovo impulso agli acquisti.

