Napoli scatenato: Samardzic vicino, si tratta ancora per Dragusin e Soumaré

MANOVRE AZZURRE

La dirigenza di De Laurentiis vuole rinnovarsi a gennaio per lottare per un posto Champions

Mazzocchi è solo il primo passo. Il Napoli vuole rifarsi il trucco per puntare all'obiettivo fondamentale: un posto nella prossima Champions. Lazar Samardzic, dell'Udinese, è davvero vicino e la trattativa per portarlo alla corte di Mazzarri potrebbe chiudersi già in settimana. L'accordo con i friulani prevede una spesa, per De Laurentiis, tra i 20 e i 25 milioni, compresi i bonus, quello con l'agente del centrocampista, invece, è intorno ai due netti per cinque anni (più bonus a salire).

L'arrivo di Samardzic è fondamentale per coprire la partenza di Elmas e, soprattutto, quella futura di Zielinski. Per sostituire il partente (ma solo per la Coppa d'Africa) Anguissa, invece, la dirigenza napoletana ha deciso di puntare su un altro centrocampista dinamico come Boubakary Soumaré, centrocampista francese del Leicester, in prestito al Siviglia. Il giocatore è favorevole al trasferimento in Italia ma, come scrive il Mattino, il club spagnolo vanta un'opzione di riscatto a 15 milioni. Il Napoli non accetta nessun altra condizione che non sia il prestito e ne dovrà discutere con il Leicester, squadra a cui Soumaré è legato sino al 2026.

Capitolo Dragusin. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe ottimismo sulla buona riuscita dell'operazione anche se al momento l'intesa non c'è. Il Napoli ha offerto 15 milioni di euro più il cartellino di Ostigard e il prestito di Zanoli contro i 20 milioni del Tottenham. Al momento il Genoa vorrebbe anche l'esterno a titolo definitivo e una parte cash più consistente, in quanto dovrà versare il 20% della cifra incassata alla Juventus.

Vicino anche l'accordo per il rinnovo di Politano. Si va verso un prolungamento che prevede un triennale da quasi 2,8 milioni di euro a stagione, con un aumento per il giocatore che ora guadagna 2,2. La firma è molto vicina.