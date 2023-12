Napoli-Samardzic, stretta finale. Mazzocchi spinge, idea Tomiyasu

MOSSE AZZURRE

Contatti anche negli ultimi giorni con l'Udinese per il centrocampista. Gli altri nomi per la mediana e per la difesa

© Getty Images Aurelio De Laurentiis non vuole perdere tempo. Ha chiesto scusa per l'attuale classifica del suo Napoli campione d'Italia in carica promettendo di mettere mani al portafogli per rafforzare la rosa a disposizione di Mazzarri. Due centrocampisti e un difensore sono quello che servono con urgenza al tecnico degli azzurri: soprattutto in mezzo c'è bisogno di sostituire in fretta Elmas, passato al Lipsia e Anguissa durante la sua assenza per la Coppa d'Africa. Senza dimenticare Zielinski, in orbita Inter. Il primo nome nella lista del patron azzurro è quello di Lazar Samardzic e la trattativa con l'Udinese sarebbe a buon punto dopo i contatti anche negli ultimi giorni tra AdL e il patron dei friulani Pozzo: 25 milioni la cifra che può mettere d'accordo le parti. Il giocatore, che contro il Bologna è sceso in campo per una decina di minuti, avrebbe chiesto un quadriennale da 2,5 milioni di euro.

Un altro nome per il centrocampo è quello di Koopmeiners dell'Atalanta, già inseguito nel mercato estivo. Partiti nuovi sondaggi, ma allora la Dea aveva chiesto 50 milioni di euro e anche oggi non ha nessuna intenzione di abbassare le pretese. Dall'Inghilterra si registra poi - come riferisce la Gazzetta dello Sport - un'apertura per la partenza del nazionale danese Hojbjerg, che piace molto alla dirigenza del Napoli, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore è spuntato anche l'ex Juve Emre Can ma gli ostacoli sul suo conto sono legati all'età (30 anni) e ingaggio: al Borussia Dortmund guadagna oltre quattro milioni. Per la difesa Mazzocchi della Salernitana è il candidato numero uno per il ruolo di vice Di Lorenzo. Il giocatore ha già espresso la sua volontà di trasferirsi in azzurro, serve l'accordo tra i due club. Nel mirino Dragusin del Genoa, su cui è forte l'interesse del Tottenham, che avrebbe offerto 25 milioni, e si parla anche dell'ex Bologna Tomiyasu, oggi all'Arsenal. L'ostacolo però potrebbe essere la probabile convocazione per la Coppa d'Asia.