Napoli, De Laurentiis: "Tutta colpa mia, ci muoveremo sul mercato per recuperare. Ma gli arbitri..."

"Tutto quello che è successo finora è colpa mia, me ne assumo la responsabilità. Per questo chiedo scusa ai tifosi e ai napoletani per la posizione in classifica. Il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perso". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa dopo il pareggio del Maradona contro il Monza. Poi sull'arbitraggio: "Questa sera devo pregare Gravina e Rocchi di cercare di dare un senso e spettacolarità al calcio italiano, perché sta diventando una costante che invece di partite di calcio vediamo partite di rugby interrotte continuamente e senza che ci sia equità. Ci sono stati arbitraggi sfavorevoli nei confronti del Napoli, come ad altre squadre. Ma un arbitro non può permettersi di buttare fuori due allenatori come Palladino e Mazzarri. Utilizzare i cartellini così non va bene, viene a mancare il principio di equità. A furia di correre, evidentemente, manca l'ossigeno al cervello. Forse gli arbitri corrono troppo e vedono i fantasmi. Allora dico a Rocchi che è il caso di fare i cambi, come facciamo coi calciatori". E chiude con gli auguri di buon anno.