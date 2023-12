Il Napoli accelera per Samardzic: contatti con l'Udinese

© ipp

Il Napoli accelera per Lazar Samardzic e prova a puntellare la mediana cercando l'affondo definitivo per mettere le mani sul cartellino del tedesco naturalizzato serbo. In queste ore sono stati infatti avviati nuovi contatti con l'Udinese per il giocatore e comincia a delinearsi con più precisione la situazione. Al momento la richiesta del club friulano è di venti milioni di bonus e per la cessione ci sarebbe già il via libera di mister Cioffi. Cifre alla mano, la valutazione del centrocampista corrisponderebbe sostanzialmente al tesoretto incassato da De Laurentiis per il trasferimento di Eljif Elmas al Lipsia (20 miloni di euro più 5 di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi) e si starebbe lavorando a un'intesa fino al 2028.