Napoli-Raspadori: continua il braccio di ferro con il Sassuolo, pronto il rilancio

TRATTATIVE IN CORSO

C'è ancora distanza tra le parti, ma l'attaccate neroverde ha le idee chiare

Giacomo Raspadori vuole il Napoli. L'agente dell'attaccante Tullio Tinti ha ribadito ai vertici del Sassuolo che questa è la volontà del suo assistito. L'incontro andato in scena nei giorni scorsi tra le parti si è concluso con un nulla di fatto e la distanza è ancora ampia. Il classe 2000 è valutato dalla società neroverde intorno ai 40 milioni di euro, mentre la cifra messa sul piatto da De Laurentiis non supera, al momento, i 31 milioni. L' ad Carnevali ne chiede almeno 38 e senza operazioni stile Locatelli-Juventus (prestito gratuito con obbligo di riscatto incondizionato e bonus). In quell'occasione, infatti, gli emiliani avevano necessità di vendere, mentre ora la posizione del club è netta: non c'è bisogno d'incassare, quindi non si fanno sconti a nessuno. Il club partenopeo sta valutando un rilancio, ma ciò che potrebbe fare la differenza è proprio la volontà del giocatore. L'agente di Raspadori ha già rassicurato il ds azzurro sul fatto che Jack ha chiesto personalmente all'ad Carnevali di trasferirsi a Napoli.

Un altro aspetto che può cambiare le carte in tavola è il contratto del giovane attaccante da rinnovare. Tinti fa un ragionamento semplice: se valutate il mio assistito 40 milioni, non può continuare a guadagnare al Sassuolo 700 mila euro. Puntare su un cospicuo aumento dell’ingaggio potrebbe essere la leva giusta per sbloccare l'affare. I contatti tra i due club continuano e già domani potrebbe esserci un nuovo incontro. Il Napoli è determinato a chiudere l'affare ed è pronto a un rilancio dell'offerta per convincere i neroverdi a lasciarlo andare. Se si concludesse l'acquisto, Luciano Spalletti potrebbe anche pensare di cambiare modulo, passando al 4-2-3-1 invece del 4-3-3. Con soli due centrocampisti in campo, il tecnico azzurro avrebbe già cinque calciatori in rosa in grado di ricoprire quel ruolo e non sarebbe indispensabile dunque un sostituto di Fabian Ruiz, che potrebbe trasferirsi in Francia al PSG. La chiave però è riuscire a chiudere l'affare Raspadori, con il Sassuolo che continua a non mollare la presa.