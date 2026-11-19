Kosta Runjaic e l'Udinese hanno risolto consensualmente il contratto che li legava, in scadenza tra sette mesi. Il tecnico tedesco, sostituito sulla panchina friulana da Paolo Zanetti il 2 novembre, è dunque da subito ora di accasarsi su una panchina estera. Da giorni si rincorrono le voci su una possibile candidatura a Ct della Polonia, nazionale del Paese in cui Runjaic ha allenato per cinque anni. L'Udinese ha rivolto a Runjaic e ai suoi collaboratori i migliori auguri per le future esperienze professionali.