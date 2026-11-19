Il Milan prepara un colpo da novanta per la mediana puntando con decisione su Scott McTominay, individuato come il partner ideale da affiancare ad Adrien Rabiot.
Secondo quanto riferito dal QS, la dirigenza rossonera sarebbe pronta ad approfittare dello stallo nelle trattative tra il centrocampista scozzese e il Napoli per il prolungamento dell'attuale accordo in scadenza nel giugno 2028: il classe 1996 chiede infatti un robusto ritocco dell'attuale ingaggio da 3 milioni netti e nutre perplessità sulla portata delle ambizioni future del club azzurro.