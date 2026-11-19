Secondo quanto riferito dal QS, la dirigenza rossonera sarebbe pronta ad approfittare dello stallo nelle trattative tra il centrocampista scozzese e il Napoli per il prolungamento dell'attuale accordo in scadenza nel giugno 2028: il classe 1996 chiede infatti un robusto ritocco dell'attuale ingaggio da 3 milioni netti e nutre perplessità sulla portata delle ambizioni future del club azzurro.