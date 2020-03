Napoli, pranzo Mertens-De Laurentiis: rinnovo più vicino

NAPOLI

Manovre in corso per il rinnovo di Dries Mertens. Come riportato da Il Meridiano News, Aurelio De Laurentiis e l'attaccante azzurro avrebbero pranzato insieme al Caruso Roof Garden del Gran Hotel Vesuvio per fare il punto della situazione. Un primo passo per discutere del prolungamento del belga, fresco del record di gol con la maglia del Napoli. Al momento l'offerta di Adl è ferma a 4 milioni di euro a stagione per due anni più alcuni bonus legati ai gol e all'eventuale qualificazione in Champions. Mertens però chiede anche un ulteriore bonus di 5 milioni alla firma.

Cifre alla mano, dunque, per ora si registra ancora una certa distanza tra il belga e AdL, ma l'impressione è che qualcosa si stia muovendo nella direzione giusta sul fronte rinnovo. Al tavolo, infatti, oltre al presidente e all'attaccante pare non si siano sedute altre persone e dal faccia a faccia, senza intermediari e filtri, potrebbe anche essere arrivata la svolta per trovare una soluzione e raggiungere l'intesa che accontenta tutti.

A Napoli, de resto, Mertens si trova bene e l'idea di prolungare non l'ha mai abbandonata. Ma anche il club azzurro deve fare la sua parte se non vuole perdere il suo nuovo uomo dei record. E a metà strada, tra una portata e l'altra, sono state impostate le basi per il rinnovo: l'incontro è stato molto positivo.

