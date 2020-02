Napoli, Mertens festeggia il record: "Ciao Marek!"

"Ciao Marek!". Dries Mertens ha voluto festeggiare così, con due sole parole e un bel fotomontaggio di un abbraccio con Hamsik, i 121 gol con la maglia del Napoli. La rete contro il Barcellona ha infatti portato il belga a diventare il miglior marcatore della storia azzurra a parimerito con l'ex capitano. Un gol che, purtroppo, non ha significato la vittoria in Champions League ma che lascia tutto aperto in vista della sfida di ritorno.