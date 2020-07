Napoli: per Osimhen si chiude nel fine settimana

ORE DECISIVE

Sono ore decisive per il passaggio di Osimhen al Napoli. Il club azzurro ha praticamente già chiuso l'accordo con il Lilla e sta trattando con gli agenti dell'attaccante nigeriano. "È un'operazione su cui c'è il silenzio finché non viene finalizzata - ha detto Andrea D’Amico, intermediario nella trattativa, a Radio Kiss Kiss Napoli - quindi io non posso aggiungere altro. A Gattuso piacciono tutti giocatori forti, sono riusciti a fare un asse importante lui e Giuntoli, in modo tale da poter fare questo Napoli sempre più forte. Napoli è la piazza giusta per Victor, non come a Liverpool".

"Non smentisco né confermo le visite mediche - ha aggiunto D'Amico a Radio Punto Nuovo - Il cambio d'agente l'ha avvicinato al Napoli, l'auspicio è quello di concludere per fine settimana. È un calciatore molto forte, mi sembra un ottimo investimento". Vicina dunque alla chiusura la telenovela legata a Osimhen. Tutto sembrava in discesa per il Napoli dopo il suo arrivo in città, la cena con Gattuso e l'incontro in barca con il presidente De Laurentiis. Poi il cambio di agente e la frenata, con la contemporanea minaccia dei club di Premier League. E ora il nuovo riavvicinamento al Napoli, con tanto di visite mediche già effettuate, secondo quanto riferito dall'Equipe. Tra Napoli e Lille raggiunto l'accordo sulla base di 60 milioni. Per l'attaccante pronto un quinquennale.