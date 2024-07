Napoli, Osimhen via entro fine mese: vuole la Premier, ma...

BOMBER IN USCITA

Il Psg è in pole per l'attaccante azzurro e sullo sfondo c'è anche l'ipotesi Al Ahli

© Getty Images A Napoli è iniziata l'era Conte, ma il cantiere azzurro è ancora aperto. Soprattutto per quanto riguarda la questione Victor Osimhen. Stando a Repubblica, la cessione dell'attaccante non sarebbe in dubbio e tutto dovrebbe essere completato entro fine luglio. Resta da capire però ancora la destinazione. Il bomber nigeriano vorrebbe accasarsi in Premier e mettersi in mostra in Champions, ma per ora le squadre che si sono interessate alla sua situazione e al suo cartellino militano in altri campionati.



Vedi anche napoli Napoli: visite mediche per Spinazzola e Marin a Villa Stuart

In pole per pagare a De Laurentiis la clausola da 130 milioni dell'ex Lille resta il Psg, ma ancora non si registra l'affondo decisivo dei parigini per piazzare il colpo che dovrebbe colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Mbappé. In alternativa sullo sfondo poi c'è la suggestione Al Ahli, ipotesi di ripiego però che non sembra essere molto gradita al diretto interessato in questo momento e lascia ancora aperto ogni scenario in attesa magari di una sondaggio proprio dalla Premier.

Scenario che Osimhen, Conte e De Laurentiis auspicano in tempi brevi. Anche perché nel frattempo i giorni passano e l'immobilismo attorno a Victor tiene anche tutto in stand-by per quanto riguarda le trattative per Lukaku, erede ormai designato per l'attacco azzurro.

Vedi anche napoli Napoli, la telenovela Di Lorenzo non è ancora finita: salta la conferenza