Spinazzola a Villa Stuart per le visite mediche, poi tocca a Marin

NAPOLI

I due nuovi arrivi in serata a Napoli in vista del raduno di martedì a Castel Volturno

© Getty Images Mattinata di visite per Leonardo Spinazzola, rinforzo per il nuovo Napoli di Antonio Conte. L'esterno ex Roma, svincolato, è arrivato nella clinica romana di Villa Stuart per sostenere i test medici prima della firma di un contratto biennale da 1,8 milioni di euro a stagione più bonus legati alle presenze. Atteso anche l'altro colpo di mercato Rafa Marin, che arriva dal Real Madrid a titolo definitivo per un'operazione da 12 milioni di euro, con il club di Florentino Perez che ha mantenuto il diritto di recompra. Per entrambi poi viaggio a Napoli in serata in vista del raduno di martedì a Castelvolturno.

Vedi anche napoli Napoli, la telenovela Di Lorenzo non è ancora finita: salta la conferenza

Per Alessandro Buongiorno i legali sono al lavoro per contratti e scambio documenti dopo l'accordo con il Torino sulla base di 35 milioni di euro più bonus. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2029 con l’inserimento di una clausola rescissoria da 70 milioni di euro valida dal 2027. Intanto c'è ancora da chiudere il caso Di Lorenzo: secondo Il Mattino previsto in giornata un altro incontro - informa Il Mattino - con l'agente Giuffredi per cercare di sbloccare la situazione.