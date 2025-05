Napoli, ora 8 acquisti per Conte: i nomi, da Jonathan David a Frattesi

Il ds Manna, d'altronde, non è stato fermo neppure nei giorni dell'incertezza, quando la Juve sembrava ben più di una tentazione per Conte, prendendo Kevin De Bruyne: per il belga è tutto fatto, il Napoli spera di fare le visite entro lunedì perché poi l'ormai ex Manchester City è convocato per il Belgio. Altri nomi caldi sono quelli di Jonathan David, che si svincola dal Lille: il manager del canadese ha sentito le proposte di diversi club, inclusi Inter e Juventus, ma la proposta azzurra resta la migliore. Forse, però, la priorità in attacco per Conte in questo momento è un vice-Lukaku, individuato in Bonny del Parma, sul quale proprio i nerazzurri sono molto avanti. Da monitorare sempre Lorenzo Lucca dell'Udinese.