Parma, piace Reyna per l'attacco: c'è l'ok del giocatore alla trattativa

Salutato Mihaila, il Parma è già al lavoro per un nuovo giocatore offensivo da mettere in rosa. Il nome caldo è Giovanni Reyna del Borussia Dortmund, figlio d'arte e alla ricerca di continuità per ritrovare il posto nella nazionale USA anche in vista del Mondiale 2026. Il classe 2002 avrebbe dato l'ok ad iniziare la trattativa con l'offerta dei ducali per il club tedesco che si aggira sui 6 milioni di euro. Al calciatore proposto un triennale più un anno di opzione con clausola rescissoria da 25 milioni di euro.