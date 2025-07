Il futuro di Nicolò Savona potrebbe essere in Premier League. Dopo i sondaggi del Manchester City a fine maggio, il difensore della Juventus è finito nel mirino del Newcastle. I Magpies hanno già avviato i contatti con i bianconeri per studiare la fattibilità di una trattativa per il classe 2003 che ha rinnovato il contratto fino al 2030 un mese fa. In caso di addio a Livramento, Savona è il primo nome sulla lista del Newcastle.