Napoli, Conte: "Avanti assieme perché siamo persone serie. Ora dovremo faticare di nuovo"

Il vertice tra Antonio Conte e Aurelio de Laurentiis che ha ufficializzato la seconda stagione assieme è stata seguita da una cena (con annesso brindisi) in un noto ristorante di Napoli, dal quale il tecnico ha anche pronunciato le prime parole dopo la conferma della sua permanenza: "Ogni fine stagione c'è sempre un confronto tra allenatore e società per valutare l'annata e per capire se le visioni sono state corrette, mi sembra una cosa normale che accade ovunque. C'è un contratto, le nostre visioni collimano e dunque non c'è niente da dire. Si va avanti perché siamo persone serie".