Prima vittoria per il Napoli di Allegri, 2-0 contro la Carrarese

Dopo il ko contro l’Arezzo, il Napoli torna in campo alla SKI.IT Arena di Carciato per la seconda amichevole in programma nel suo ritiro a Dimaro, ovvero la sfida alla Carrarese. Allegri si affida inizialmente a un 4-3-3 formato da Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, Vergara (fresco di rinnovo fino al 2031), Politano, Hojlund e Giovane: indisponibili invece Milinkovic-Savic (febbre), Lindstrom (gestione dei carichi), Gutierrez e Alisson Santos (entrambi affaticamento). Il primo ad accendersi al 9’ è Politano, il cui tiro si infrange sulla traversa, con Abiuso che risponde pochi secondi più tardi per i toscani: anche la sua conclusione trova però la respinta del palo. A sbloccare il match al 23’ è allora Hojlund per il Napoli: il danese deve solo spingere la palla in rete dopo un’azione confezionata dal duo Giovane-Vergara. Come già accaduto contro l’Arezzo, Vergara si conquista poi un altro calcio rigore al 44’: a realizzare dagli undici metri è Giovane, che porta così gli Azzurri sul 2-0. In avvio di secondo tempo Allegri inserisce quindi Mazzocchi e Rafa Marin, con Meret che si prende poi i riflettori con una bella parata su Cissé. Il portiere partenopeo lascia poi spazio a Contini, seguito sul terreno di gioco anche da Obaretin, Prisco, Pereyra, Folorunsho, Baridò, Garofalo e Cheddira. Il Napoli esaurisce così gli uomini di movimento da inserire ed è quindi costretto a chiudere con un uomo in meno gli ultimi dieci minuti di partita: Vergara esce infatti per un problema al ginocchio sinistro, su cui viene applicato del ghiaccio. La superiorità numerica non basta però alla Carrarese per cambiare il risultato: al triplice fischio è 2-0.