Napoli, nuova pretendente per Milik: lo vuole l'Atletico Madrid per sostituire Diego Costa

Arkadiusz Milik è in prima fila tra i calciatori che puntano a cambiare maglia già a gennaio: il polacco, in scadenza di contratto a giugno, non scende in campo dall'8 agosto, è ai margini del Napoli ed ha diverse richieste. L'ultima arriva dalla Liga: l'Atletico Madrid pensa a lui per sostituire Diego Costa che ha chiesto la risoluzione immediata del contratto per motivi familiari.

Getty Images