Atletico Madrid, Diego Costa chiede la risoluzione del contratto per motivi familiari

Tra i grandi nomi per il calciomercato di gennaio potrebbe rientrare pure Diego Costa. L'attaccante ha chiesto all'Atletico Madrid la risoluzione anticipata del contratto per motivi familiari e i Colchoneros, per via dell'affetto verso il giocatore e di un accordo che tanto sarebbe andato in scadenza a giugno, sono propensi a rispondergli affermativamente. A quel punto il 32enne sarebbe sul mercato a costo zero, un'occasione per molte squadre - anche italiane - in cerca di un attaccante.

Getty Images