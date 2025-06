Napoli: Ndoye a un passo, contatto con gli agenti di Noa Lang

Ndoye ma non solo per le corsie esterne. I dirigenti azzurri avrebbero infatti avviato i colloqui con gli agenti di Noa Lang, già nel mirino nel mercato di gennaio, quando il giocatore aveva espresso il suo parere positivo al trasferimento. Il Psv valuta l'esterno olandese, che piace anche al Marsiglia di De Zerbi, tra i 25 e i 30 milioni. Si raffredda intanto la pista che porta a Lookman: troppo alta la richiesta dell'Atalanta, che chiede non meno di 55 milioni e soltanto cash. A Conte piace anche Federico Chiesa: come riporta 'Il Mattino', ci sono stati contatti tra il tecnico e il giocatore, che al Liverpool ha avuto pochissimo spazio, con 14 presenze per un totale di 466'. Per l'attaccante il nome caldo è quello di Lorenzo Lucca dell'Udinese ma il Napoli non molla la presa per Darwin Nunez del Liverpool.