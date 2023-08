Napoli, c'è il sì di Gabri Veiga: nuova offerta al Celta per il post Zielinski

manovre azzurre

Il centrocampista spagnolo è considerato l'erede di Zielinski e gli azzurri sono pronti ad avanzare una nuova offerta ai galiziani

Che Gabri Veiga sia il nome scelto dal Napoli per il post Zielinski non è di certo una novità, con gli azzurri che puntano forte sul talentuoso centrocampista spagnolo come investimento per il presente e, soprattutto, per il futuro. Un giocatore che piace tanto a Rudi Garcia e col quale il club campione d'Italia ha già raggiunto l'accordo per un quinquennale da 2 milioni a stagione, ma c'è ancora da convincere il Celta Vigo. Ai galiziani nelle prossime ore potrebbe quindi arrivare una nuova offerta da 35 milioni per il cartellino del giocatore dopo aver rifiutato le prime due offerte da 20 e 30 milioni.

Il prezzo è fissato, ma il ds Meluso e il presidente Aurelio De Laurentiis punterebbero ad avere uno sconto sul cartellino di Gabri Veiga. Sì, perché il Celta vuole 40 milioni, costo della clausola fissata per lo spagnolo, ma non è escluso che i partenopei possano riuscire a togliere qualche milione puntando su bonus da pagare al raggiungimento di determinati obiettivi.

Dopo il no ai 20 e 30 milioni, gli azzurri sarebbero quindi pronti a rifarsi sotto. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, l'offerta si avvicinerebbe a quei 40 della clausola, con 35 milioni pronti a essere messi sul piatto per regalare a Rudi Garcia l'erede di Zielinski. Col polacco in partenza verso l'Arabia, dove ad attenderlo c'è l'Al Ahli pronto a versare 24 milioni ai partenopei e 12 a stagione al giocatore, l'obiettivo del Napoli è avere quanto prima il sostituto.

E Gabri Veiga sembra essere il nome giusto. Gli azzurri lo vogliono fortemente e avere strappato il sì al giocatore, che ha avuto apprezzamenti anche da Chelsea e Liverpool, è un passo avanti. Tecnico e creativo con il pallone, lo spagnolo vanta un ottimo fisico, alto quasi 185 centimetri, è rapido e con visione di gioco. Ha il vizio del gol, con 11 reti realizzate nell'ultima stagione con gli spagnoli, più 4 assist, in 40 presenze in tutte le competizioni. Insomma, il perfetto erede di Zielinski che negli ultimi anni ha avuto una media di 5 gol a stagione (34 in azzurro, miglior stagione realizzativa quella 2020/2021 con 8 gol) e altrettanti assist (38 col Napoli, 11 nella miglior stagione 2020/21).