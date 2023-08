Napoli, si ferma Osimhen: trauma distorsivo alla caviglia in allenamento

NAPOLI

Brutte notizie da Castel di Sangro per i partenopei quando si avvicina l'esordio stagionale in Serie A. Da valutare le condizioni di Rrahmani.

Non c'è pace per Victor Osimhen in questo pre-campionato. Da una parte le voci di mercato che lo vedono protagonista ogni giorno, dall'altro i problemi fisici che lo stanno attanagliando. Prima un leggero affaticamento datato alcuni giorni fa, adesso un trauma distorsivo alla caviglia destra riportato dopo l'allenamento mattutino in quel di Castel di Sangro. Una gran brutta notizia per Rudi Garcia quando mancano appena 11 giorni dall'inizio della Serie A, con i partenopei impegnati in casa del Frosinone.

Il nigeriano, che ha preso la botta in occasione della partitella a campo ridotto (scontro con il nuovo arrivato Natan), ha abbandonato la seduta anticipatamente. Lo ha fatto fasciato, con del ghiaccio sulla caviglia e zoppicando. Non va meglio invece sul fronte Amir Rrahmani: anche il kosovaro ha lasciato lo stadio Patini prima rispetto ai compagni con una vistosa fasciatura. In attesa di un riscontro ufficiale da parte del club, per il centrale si sospetta un problema al polpaccio sinistro.

Ricordiamo che Garcia, il quale sta preparando il test amichevole del prossimo 11 agosto contro l'Apollon Limassol, da giorni ha dovuto fare a meno di Kvaratskhelia, alle prese con un trauma contusivo. Senza dimenticare Anguissa, il quale ha riportato una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Salvo colpi di scena il centrocampista ex Fulham salterà le prime giornate di campionato.