Novità azzurra

La società campana si è assicurata il centrocampista svedese classe 1999, sostituto numerico di Ndombele non riscattato dal Tottenham

© Getty Images Il Napoli ha acquistato il mediano classe 1999 Jens Cajuste dal Reims. L'operazione, svolta completamente sottotraccia, è alle battute finali: il giocatore arriverà a Napoli per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai campani. Centrocampista box-to-box, 188 centimetri di altezza, è abile nel recupero palla e nella prima impostazione. L'acquisto è stato approvato personalmente dal tecnico Rudi Garcia.

Nell'ultima stagione Cajuste ha collezionato 31 presenze, 3 gol e 1 assist in Ligue 1 con il Reims. Prima di trasferirsi in Francia giocava nel Midtjylland, club danese da cui recentemente la Lazio ha acquistato Gustav Isaksen nei giorni scorsi. Nello scacchiere ideale di Garcia ricoprirà lo stesso ruolo di Lobotka, a cui farà da backup in caso di assenza o se avrà bisogno di riposo. A livello di spot in rosa Cajuste arriva per sostituire Ndombele, che non è stato riscattato e ha fatto ritorno al Tottenham. Nonostante la giovane età ha già messo insieme 15 presenze nella nazionale maggiore svedese, con cui ha esordito nel 2020. Per lui anche una presenza agli Europei 2021 vinti dall'Italia: subentrò al minuto 84' del match contro la Spagna.

