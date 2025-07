Napoli, domani il Beukema day. Lunedì possibili visite con Noa Lang

Sam Beukema in attesa di ricevere il via libera per andare a Napoli ha deciso di non forzare la mano con il Bologna e per questo si è presentato regolarmente in ritiro agli ordini di Vincenzo Italiano. I rossoblu hanno già accolto Vitik, arrivato dallo Sparta Praga per 15 milioni di euro e pronto a raccogliere l’eredità di Beukema. Per il difensore olandese mancano pochi dettagli, ultimi accorgimenti tra i due club che proveranno a essere risolti nella giornata di domani. L’ex AZ Alkmaar ha già trovato l’accordo per un quinquennale da circa 2.5 milioni netti a stagione, mentre tra Napoli e Bologna la distanza è minima tra i 30 più due di bonus offerti dagli azzurri e i 31+3 richiesti dai rossoblu.