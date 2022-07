Napoli, manovre in corso: Ostigard a breve in ritiro, via libera per Deulofeu

NAPOLI

In difesa per sostituire Koulibaly i nomi caldi sono sempre quelli di Kim o Diallo

A Dimaro è iniziato il ritiro del Napoli, ma Spalletti dovrà pazientare ancora un po' per capire che rosa avrà a disposizione per questa stagione. Dopo i tanti addii, infatti, al momento sono ancora molte le trattative in corso sul mercato per rinforzare la squadra. Per quanto riguarda la difesa, ormai è tutto fatto per Leo Skiri Ostigard. Il norvegese ha sostenuto le visite mediche a breve si aggregherà al gruppo azzurro. Di sicuro però non sarà lui il sostituto di Koulibaly. Per il dopo KK, infatti, i dirigenti azzurri stanno puntando uno tra Kim Min-Jae e Diallo.

In attesa di annunciare ufficialmente Ostigard, dunque, il Napoli continua a lavorare sottotraccia per regalare a Spalletti un nuovo centrale fisico e di qualità capace di colmare il vuoto lasciato dalla partenza del colosso senegalese. Operazione non semplice da portare a termine. Soprattutto per quanto riguarda Kim Min-Jae. Il sudcoreano è la prima scelta a Castel Volturno, ma ha una clausola da 20 milioni di euro e piace anche al Rennes. Al momento il giocatore non ha ancora preso una decisione o comunicato alcuna preferenza e dunque gli azzurri restano in corsa, ma a breve la situazione dovrebbe sbloccarsi. In un senso o nell'altro. Situazione che costringe il Napoli a battere anche altre piste. Come quella che porta a Abdou Diallo, per cui i dirigenti azzurri avrebbero già avviato alcuni contatti esplorativi col Psg.

Ma la difesa non è l'unico reparto in cui il Napoli sta cercando rinforzi. Per quanto riguarda l'attacco, infatti, si registra una notizia importante sul fronte Deulofeu. Secondo quanto riporta Il Mattino, l'Udinese avrebbe accettato la nuova offerta degli azzurri e a breve lo spagnolo potrebbe avviare tutte le pratiche per sostenere le visite mediche, mettere tutto nero su bianco e raggiungere i suoi nuovi compagni. Un colpo da 16 milioni di euro per De Laurentiis, che potrà dunque contare sull'ex Milan-Barcellona e Watford per il dopo Insigne e Mertens.

Infine capitolo Dybala. Al momento non si registrano novità relative alle trattative in corso per provare a convincere la Joya, ma di sicuro AdL non mollerà la presa finché l'operazione non sarà impossibile da mettere a segno. Con Inter e Roma in vantaggio, del resto, al momento l'argentino sembra più un sogno che un reale obiettivo di mercato. La classica ciliegina sulla torta. Dopo aver messo a segno però altri colpi più funzionali al progetto di Spalletti.