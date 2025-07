Napoli, domani il Beukema day: lunedì le visite con Noa Lang

Il Napoli è pronto a chiudere per Sam Beukema. Il difensore del Bologna è sempre più vicino agli azzurri e nella giornata di domani potrebbe arrivare il definitivo via libera per il trasferimento al Napoli. L'olandese in questo momento è in ritiro agli ordini di Vincenzo Italiano, ma è pronto a vestirsi di azzurro e ha già l'accordo per un quinquennale da 2.5 milioni all'anno. Se dovesse arrivare l'ok, Beukema potrà fare lunedì le visite mediche insieme a Noa Lang, per cui è già avvenuto lo scambio di documenti con il PSV Eindhoven nei giorni scorsi.