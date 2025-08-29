Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
manovre azzurre

Napoli, Mainoo difficile: vuole lasciare il Manchester United ma Amorim lo blinda

Il centrocampista vorrebbe partire in prestito per giocare di più ma il tecnico portoghese chiude: "Voglio che resti qui"

29 Ago 2025 - 14:45

Kobbie Mainoo nelle scorse ore era stato accostato al Napoli e dall'Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti: il centrocampista inglese ha chiesto al Manchester United di essere liberato in prestito ma Ruben Amorim ha posto il veto al suo addio. Il classe 2005 vuole giocare con continuità, ha capito che le idee del suo allenatore (che gli preferisce Casemiro e Bruno Fernandes) vanno in un'altra direzione e inoltre quello dei Red Devils non sembra l'ambiente giusto vista la delicata situazione delicata in atto. Allo stesso tempo non vorrebbe recidere del tutto il cordone ombelicale, visto che con lo United ha fatto tutte le trafile dalle giovanili alla prima squadra. La risposta del club, tramite le parole di Amorim, non ha soddisfatto Mainoo, non è prevista una partenza in prestito, vuole puntare su di lui e non lo lascerà partire: "Voglio che resti, deve combattere per giocare, abbiamo bisogno di lui. Quindi la sua posizione non cambierà".

Il Napoli lo avrebbe valutato come opzione last minute per accrescere la qualità tecnica del centrocampo in vista dei tanti impegni della prossima stagione. L'operazione sarebbe stata comunque complessa per i costi. Quando il Chelsea e il Bayern Monaco hanno chiesto il prezzo si sono spaventate: 70 milioni di euro.  

Leggi anche
Geolier

Geolier rinuncia all'accordo col Napoli: "Rifiutato il reintegro di Bellini come speaker"

napoli
kobbie boateng mainoo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:27
Calciomercato live

Calciomercato live

01:51
Calciomercato live

Calciomercato live

02:30
Tra infortuni e mercato

Tra infortuni e mercato

00:33
MCH NKUNKU ALLA MADONNINA 29/8 MCH

Nkunku alla Clinica La Madonnina per le visite mediche

00:44
MCH ARRIVO NKUNKU A LINATE MCH

Milan, lo sbarco di Nkunku a Linate

01:58
Calciomercato live

Calciomercato: le novità della giornata

01:47
L'intreccio delle punte

Tutti a caccia dei bomber

02:02
Calciomercato live

Le punte al centro del mercato

02:04
Calciomercato live

Le ultimissime dal mercato

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Napoli

Rasmus Hojlund

Napoli-Hojlund, chiusura a un passo: intesa con lo United per 45 milioni, da definire i dettagli

l Napoli riprova il colpo McTominay: sondaggio con lo United per Mainoo

Eljif Elmas (Macedonia del Nord)-Macedonia del Nord non qualificata-Valore 24 milioni-Lipsia     

Napoli, contdown per il ritorno di Elmas: ultimi dettagli, poi l'ufficialità

Hojlund ed Elmas

Hojlund più Elmas, il Napoli pronto ad accogliere il doppio colpo per le visite

Rasmus Hojlund

Napoli, intesa di massima con Hojlund: affare in prestito con obbligo di riscatto condizionato

AdL: "Ecco perché ho dovuto cedere Kvara. Con lui e Osimhen al Psg potevo guadagnare 200 mln, ma per Conte..."

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:34
Palermo, Magnani va in prestito alla Reggiana
16:24
Cremonese, Castagnetti ceduto al Cesena
15:37
Roma: Tsimikas in arrivo, Salah-Eddine al Psv
15:18
Colpo del Tottenham: ecco Xavi Simons dal Lipsia
15:00
Psg, Luis Enrique: "Donnarumma? Meglio per lui che trovi delle soluzioni"