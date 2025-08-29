Napoli, Mainoo difficile: vuole lasciare il Manchester United ma Amorim lo blinda

Kobbie Mainoo nelle scorse ore era stato accostato al Napoli e dall'Inghilterra arrivano importanti aggiornamenti: il centrocampista inglese ha chiesto al Manchester United di essere liberato in prestito ma Ruben Amorim ha posto il veto al suo addio. Il classe 2005 vuole giocare con continuità, ha capito che le idee del suo allenatore (che gli preferisce Casemiro e Bruno Fernandes) vanno in un'altra direzione e inoltre quello dei Red Devils non sembra l'ambiente giusto vista la delicata situazione delicata in atto. Allo stesso tempo non vorrebbe recidere del tutto il cordone ombelicale, visto che con lo United ha fatto tutte le trafile dalle giovanili alla prima squadra. La risposta del club, tramite le parole di Amorim, non ha soddisfatto Mainoo, non è prevista una partenza in prestito, vuole puntare su di lui e non lo lascerà partire: "Voglio che resti, deve combattere per giocare, abbiamo bisogno di lui. Quindi la sua posizione non cambierà".