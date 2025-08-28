Il Napoli riprova il colpo McTominay: sondaggio con lo United per Mainoo

L'operazione è complicata ma, nei discorsi su Hojlund, il ds azzurro Manna si è informato sul centrocampista
© Getty Images
Il colpo, al Napoli è già riuscito una volta: approfittare della sovrabbondanza della rosa dello United per portarsi a casa un giocatore capace di fare la differenza. Un anno fa è toccato a McTominay, e si sa com'è andata a finire visti i risultati, questa volta si sta valutando l'opzione Mainoo. Secondo quanto riporta il Mattino, il ds Manna, nel corso dei colloqui per portare Hojlund in azzurro, avrebbe sondato la possibilità di arrivare al centrocampista inglese, ai margini (come McTominay l'anno scorso) del progetto tattico di Amorim, che gli preferisce Casemiro e Bruno Fernandes.
Nel giro della Nazionale di Tuchel, Mainoo non può accettare a lungo la panchina ed è logico pensare che possa andarsene, anche se è più probabile che faccia le valigie il tecnico portoghese, visti i risultati. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma. Il Napoli, comunque, lo valuta come opzione last minute per accrescere la qualità tecnica del centrocampo in vista dei tanti impegni della prossima stagione. L'operazione è comunque complessa per i costi. Quando il Chelsea ha chiesto il prezzo si è spaventato: 70 milioni. E' chiaro che, se mai si dovesse arrivare a un accordo, si dovrà valutare una formula diversa dall'acquisto e la volontà del giocatore di andare a giocare in una squadra ambiziosa che, oltretutto, disputa la Champions League.
