Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
AFFARE LAST MINUTE

Il Napoli riprova il colpo McTominay: sondaggio con lo United per Mainoo

L'operazione è complicata ma, nei discorsi su Hojlund, il ds azzurro Manna si è informato sul centrocampista

28 Ago 2025 - 09:52
© Getty Images

© Getty Images

Il colpo, al Napoli è già riuscito una volta: approfittare della sovrabbondanza della rosa dello United per portarsi a casa un giocatore capace di fare la differenza. Un anno fa è toccato a McTominay, e si sa com'è andata a finire visti i risultati, questa volta si sta valutando l'opzione Mainoo. Secondo quanto riporta il Mattino, il ds Manna, nel corso dei colloqui per portare Hojlund in azzurro, avrebbe sondato la possibilità di arrivare al centrocampista inglese, ai margini (come McTominay l'anno scorso) del progetto tattico di Amorim, che gli preferisce Casemiro e Bruno Fernandes.

Nel giro della Nazionale di Tuchel, Mainoo non può accettare a lungo la panchina ed è logico pensare che possa andarsene, anche se è più probabile che faccia le valigie il tecnico portoghese, visti i risultati. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Roma. Il Napoli, comunque, lo valuta come opzione last minute per accrescere la qualità tecnica del centrocampo in vista dei tanti impegni della prossima stagione. L'operazione è comunque complessa per i costi. Quando il Chelsea ha chiesto il prezzo si è spaventato: 70 milioni. E' chiaro che, se mai si dovesse arrivare a un accordo, si dovrà valutare una formula diversa dall'acquisto e la volontà del giocatore di andare a giocare in una squadra ambiziosa che, oltretutto, disputa la Champions League. 

napoli
mctominay
kobbie boateng mainoo

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:04
Calciomercato live

Calciomercato live

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

00:59
Calciomercato Napoli

Calciomercato Napoli

01:46
MCH ARRIVO PICCOLI A FIRENZE MCH

Fiorentina, ecco Piccoli: "Faremo una grande stagione"

01:26
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato live

Mercato Milan: Harder ai dettagli, Musah verso l'Atalanta. Poi Fabbian

01:07
Calciomercato live

Mercato Juve: Kolo difficile senza l'addio di Vlahovic, ecco le alternative

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Napoli

Rasmus Hojlund

Napoli-Hojlund, chiusura a un passo: intesa con lo United per 45 milioni, da definire i dettagli

Rasmus Hojlund

Napoli, intesa di massima con Hojlund: affare in prestito con obbligo di riscatto condizionato

Eljif Elmas (Macedonia del Nord)-Macedonia del Nord non qualificata-Valore 24 milioni-Lipsia     

Napoli, contdown per il ritorno di Elmas: ultimi dettagli, poi l'ufficialità

Hojlund, pronto l'assalto finale: anche McTominay scende in campo per convincerlo

AdL: "Ecco perché ho dovuto cedere Kvara. Con lui e Osimhen al Psg potevo guadagnare 200 mln, ma per Conte..."

Il Napoli prova a stringere per Hojlund: con lo United ballano 10 milioni di euro

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:25
Pisa-Raul Albiol, si può: sul tavolo un contratto annuale
10:01
Milan, l'Atalanta punta a chiudere a ore per Musah
09:28
Roma, può essere la giornata chiave per Tsimikas
09:17
Il Verona spinge per Baldanzi: può arrivare in prestito
23:42
Cremonese vicinissima a Jamie Vardy